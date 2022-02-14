Что будет с вашим телом, если каждое утро есть овсянку

Одна из самых важных вещей, которые вы получите от овсянки — это ощущение сытости между приемами пищи.

Овсянка — это почти идеальный завтрак, а все потому, что это еда, которая в равной степени полезна и вкусна. К примеру, в каше есть полезные пищевые волокна, которые поддерживают здоровое сердце и кишечник, поэтому ее нужно есть каждый день. Если вы не любите есть "чистую" овсянку, мы ранее писали, что можно в нее добавить, чтобы она была еще вкуснее и полезнее.

Что же будет з организмом, если каждый день есть овсянку? Об этом рассказала доктор медицинских наук Сильвия Мелендес-Клингер.

Читайте также: Категория Здоровье Что произойдет с вашим телом, если съедать один банан каждый день Бананы идеальная еда на завтрак, в качестве перекуса в полдень или до и после занятий спортом.

Овсянка может улучшить ваши спортивные результаты

Чтобы зарядиться энергией для тренировки, лучше вместо протеинового батончика или коктейля съесть миску овсянки, ведь овес ускоряет обмен веществ.

Овсянка может улучшить здоровье вашего сердца

Овсянка богата растворимой клетчаткой и бета-глюканом, что играет важную роль в здоровье сердца и сосудов, за счет улучшения уровня липидов в крови.

Овсянка может улучшить ваше пищеварение

Здоровье вашего кишечника может повлиять на благополучие практически любой другой части вашего тела, и, к счастью, овсянка может быть именно тем, что вам нужно для достижения более здорового и счастливого живота, ведь содержащаяся в овсянке клетчатка улучшает здоровье кишечника и сохраняет чувство сытости надолго.

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Овсянка может улучшить вашу иммунную систему

Содержание клетчатки в овсянке улучшает здоровье кишечника, выступая в качестве пребиотической пищи для питания здоровых кишечных бактерий, уже существующих там. Один только этот факт улучшит иммунное здоровье, снизит риск хронических заболеваний и уменьшит воспаление в организме.

Несмотря на полезные свойства овсянки, некоторые ее способы приготовления могут существенно навредить даже самому здоровому организму. О самых вредных кашах ранее рассказал украинский врач Евгений Комаровский.