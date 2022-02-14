Употреблять кофе небезопасно: врачи озвучили неожиданную "побочку" после COVID-19

Кофеин после коронавируса выводит из организма полезные вещества и ухудшает самочувствие.

Коронавирусная инфекция штамма "Омикрон" уже несколько месяцев бурлит в Украине. Кроме того, что он имеет более быстрые темпы распространения и отличные от других штаммов симптомы, выяснился еще один нюанс – после перенесенного COVID-19 лучше не пить кофе.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава Украины "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что гражданам, переболевшим штаммом коронавируса "Омикрон" врачи вообще не советуют употреблять кофе. Это объясняется тем, что частым постковидным симптомом у людей после COVID-19 является сонливость и снижение работоспособности, а употребление кофеина приводит к снижению в организме уровня аденозинтрифосфорной кислоты – именно она играет важную роль в обмене энергии и веществ.

Однако и это далеко не все причины, почему после COVID-19 нельзя употреблять кофе. Врачи добавили, что кофеин приводит еще и к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Кофе также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Добавим, что вместо кофе врачи советуют употреблять зеленый чай.

Ранее сообщалось, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детей.