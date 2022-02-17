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Что произойдет с вашим организмом, если вы откажетесь от углеводов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Отказ от углеводов не такой полезный, как многие думают Новость обновлена 17 февраля 2022, 09:20
Отказ от углеводов не такой полезный, как многие думают

Полный отказ от углеводов никакой пользы для организма не принесет.

Диеты диетами, но полностью убирать из своего рациона нужные для нормального функционирования организма, типа жиров, белков и углеводом, не нужно, ведь это может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем. Да, возможно ваша талия будет осиной, и живот исчезнет, зато появятся проблемы со сном, пищеварением и даже сердцем. Лучше ешьте каждый день на ночь кусочек темного шоколада, это будет намного полезней.

Отказ от углеводов может помешать вашему телу правильно получать всю энергию, необходимую ему для сжигания в течение дня, и вы столкнетесь со всеми последствиями, которые приходят с этим решением, сообщает издание eatthis. Также может появиться неприятный запаха изо рта, запоры, головные боли и судороги. Что же происходит с организмом, когда вы не едите углеводы регулярно?

Боли в животе и пищеварительный дискомфорт

Когда дело доходит до правильного баланса вашего рациона, вам нужно убедиться, что вы получаете здоровое количество клетчатки с пищей. Она не только обеспечивает достаточное количество еды, чтобы вы чувствовали себя сытым в течение дня, но также помогает пищеварению и поддерживает работу желудочно-кишечного тракта. Безуглеводные диеты часто исключают бобовые, фрукты и овощи, а это означает, что вы должны ожидать, что в вашем ежедневном рационе не будет достаточного количества клетчатки. В результате отказ от углеводов обычно идет рука об руку с болями в животе.

Болезнь сердца

Если вы думаете, что переедание и отказ от высокоуглеводной нездоровой пищи, такой как картофель фри или пончики, могут только улучшить здоровье вашего сердца, то это не совсем так. Хотя эти продукты и могут вызвать массу проблем, но не ожидайте, что жизнь без них станет легче и здоровее. Отказ от углеводов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и аритмии в долгосрочной перспективе.

Дефицит калия

Снижение потребления углеводов идет рука об руку с учащением мочеиспускания — процессом, который избавляет организм от определенных питательных веществ, в частности калия. Этот элемент считается одним из ключевых минералов для организма. Люди, сидящие на безуглеводной диете, могут непреднамеренно вызвать у себя долгосрочные проблемы с кровяным давлением и даже появление камней в почках.

Дисбаланс витаминов

Помимо выведения определенных питательных микроэлементов, вы не сможете легко получить и другие витамины и минералы, если не будете есть фрукты и овощи, богатые углеводами. Во время диеты, которая строго ограничивает углеводы, человек не получает надлежащего уровня витамина B7, витамина D, витамина E, хрома, йода и молибдена, которые обеспечивают правильное функционирование органов и здоровье тела. В итоге могут появиться такие проблемы, как выпадение волос, увеличение веса, потеря памяти и многое другое.

Плохой сон

Образ жизни без углеводов приводит к очень плохому качеству сна, что тесно связано с плохой умственной функцией. Если вам нужно оставаться в тонусе на работе или в школе, убедитесь, что в вашей жизни есть немного углеводов, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продуктах, которые смогут снизить риск сердечных заболеваний.

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