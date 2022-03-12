Как обработать колотую, резаную или огнестрельную рану: инструкция от Минздрава

В условиях военной агрессии риск ранения очень высок

Какова должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей?

Об этом пишет Минздрав.

Прежде всего нужно осмотреть рану. Если имеется массивное наружное кровотечение:

остановите кровотечение с помощью прямого давления на рану до тех пор, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или сжатую повязку;

если из раны незначительное кровотечение – наложите повязку, которая будет давить на рану, используя для этого салфетки (стерильные, при наличии) и эластичный или простой бинт.

Если в рану попали мелкие предметы, и вы можете легко удалить – сделайте это.

Выполняя перевязки в последующие дни, обрабатывайте участок вокруг раны с использованием одного из следующих препаратов:

хлоргексидин биглюконат;

повидон-йод;

70% раствор этанола.

Следите, чтобы антисептики не попали в рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Можно дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принимал.

Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

О том, как оказать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Напомним, что ранее Минздрав опубликовал список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.