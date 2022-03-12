Как обработать колотую, резаную или огнестрельную рану: инструкция от Минздрава
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 320
В условиях военной агрессии риск ранения очень высок
Какова должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей?
Об этом пишет Минздрав.
Прежде всего нужно осмотреть рану. Если имеется массивное наружное кровотечение:
- остановите кровотечение с помощью прямого давления на рану до тех пор, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или сжатую повязку;
- если из раны незначительное кровотечение – наложите повязку, которая будет давить на рану, используя для этого салфетки (стерильные, при наличии) и эластичный или простой бинт.
Если в рану попали мелкие предметы, и вы можете легко удалить – сделайте это.
Выполняя перевязки в последующие дни, обрабатывайте участок вокруг раны с использованием одного из следующих препаратов:
- хлоргексидин биглюконат;
- повидон-йод;
- 70% раствор этанола.
Следите, чтобы антисептики не попали в рану, иначе они спровоцируют химический ожог.
Можно дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принимал.
Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
О том, как оказать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.
Напомним, что ранее Минздрав опубликовал список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.