Как научить детей и себя просыпаться раньше на час

Большинство стран переходит на летнее время 27-го марта

Приближается летнее время, и в 2022 году стрелки часов на час вперед предстоит перевести в ночь на 27 марта в 3:00. Смена времени в Украине происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы дважды в год. В этом случае мы "теряем" час времени на сон, а это не очень хорошо влияет на состояние здоровья.

Такой искусственный подход может сказаться на циркадных ритмах нашего организма — на наших внутренних часах. Об этом говорится в блоге healthy.happy_lowcarb в Инстаграме.

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В этот период может наблюдаться повышенная эмоциональная чувствительность, перепады настроения, "туман в голове", проблемы со сном. В дополнение к уже имеющимся эмоциональным тревогам на фоне военных действий в стране.

Чтобы избежать неприятные последствия перехода на летнее время, есть несколько несложных манипуляций, способных минимизировать нежелательные симптомы.

Как научится просыпаться раньше без вреда для здоровья:

Последний приём пищи за 3-4 часа до сна.

Не пить напитки с кофеином после 2 часов дня.

Начать ложиться спать на 15-20 минут раньше, уже сегодня.

Успокаивающие, замедляющие действия перед сном — чтение книги, приятная музыка, тёплый душ, ванна с магнием, медитация, эфирные масла (лаванда, ромашка) — что возможно в вашей ситуации.

Хорошо проветрить помещение, в котором спите.

После пробуждения — важно попадание солнечного света на сетчатку глаза.

Добавим, что по мнению врачей, переход на летнее время требует от каждого из нас адаптации к новому режиму. Как уменьшить стресс от перехода на летнее время "Телеграф" писал ранее.