Как избежать ботулизма во время войны: простые советы

Нужно с осторожностью употреблять домашнюю заготовку и консервы

Из-за военной агрессии россии многие украинцы оказались в условиях, когда доступ к качественно пище и чистой воде ограничен или совсем отсутствует. В таких обстоятельствах возникает угроза не только здоровью, но жизни человека из-за пищевых отравлений — ботулизм.

Основной причиной ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных продуктов, загрязненных бактериями ботулизма.

Минздрав публикует информацию о причинах ботулизма и рекомендациях, как избежать заболевания.

Причины ботулизма

Ранее "Телеграф" рассказывал, как позаботиться о себе во время войны, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.