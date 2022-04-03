Укр

Как избежать ботулизма во время войны: простые советы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Профилактика ботулизма Новость обновлена 03 апреля 2022, 22:50
Профилактика ботулизма

Нужно с осторожностью употреблять домашнюю заготовку и консервы

Из-за военной агрессии россии многие украинцы оказались в условиях, когда доступ к качественно пище и чистой воде ограничен или совсем отсутствует. В таких обстоятельствах возникает угроза не только здоровью, но жизни человека из-за пищевых отравлений — ботулизм.

Основной причиной ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных продуктов, загрязненных бактериями ботулизма.

Минздрав публикует информацию о причинах ботулизма и рекомендациях, как избежать заболевания.

Причины ботулизма
Причины ботулизма

Ранее "Телеграф" рассказывал, как позаботиться о себе во время войны, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

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Теги:
#Отравление #Минздрав #Консервы #Профилактика #Ботулизм
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