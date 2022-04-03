Как избежать ботулизма во время войны: простые советы
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Нужно с осторожностью употреблять домашнюю заготовку и консервы
Из-за военной агрессии россии многие украинцы оказались в условиях, когда доступ к качественно пище и чистой воде ограничен или совсем отсутствует. В таких обстоятельствах возникает угроза не только здоровью, но жизни человека из-за пищевых отравлений — ботулизм.
Основной причиной ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных продуктов, загрязненных бактериями ботулизма.
Минздрав публикует информацию о причинах ботулизма и рекомендациях, как избежать заболевания.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как позаботиться о себе во время войны, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.
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