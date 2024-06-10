Не "Турція" и не "Венгрія": как правильно на украинском назвать известные в мире страны

Многие из этих стран являются нашими союзниками

Из-за ряда исторических и социальных факторов, украинский язык до сих пор страдает от нашествия россиянизмов, которые превращают нашу речь в суржик. В частности, многие украинцы неправильно называют разные известные страны мира.

Учитывая, что правительства большинства из них помогают Украине бороться против российской агрессии, украинцам следовало бы правильно их называть. "Телеграф" сделал подборку разных иностранных стран, названия которых перекручивают чаще всего.

не Арменія — а Вірменія

не Венгрія — а Угорщина

не Польша — а Польща

не Білорусія — а Білорусь

не Молдавія — а Молдова

не Руминія — а Румунія

не Германія — а Німеччина

не Словакія — а Словаччина

не Великобританія — а Велика Британія

не Турція — а Туреччина

не Голандія — а Нідерланди

не Азербайжан — а Азербайджан

не Киргизія — а Киргистан

не Прибалтика — а Країни Балтії

Отдельно стоит отметить, что касается Грузии. Более 10 лет назад, Тбилиси официально выразило просьбу ко всем странам мира называть их государство "Джорджией" (Georgia) или "Сакартвело". "Грузия" же является российским наименованием этой страны, однако даже на официальном уровне, Украина продолжает называть эту страну российским названием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно на украинском называть "наволочку" и "простынь". Подробности рассказал языковед Александр Авраменко.