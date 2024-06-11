Вы еврейской крови, если фамилия звучит так: проверьте свою

Около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий

Украинские фамилии имеют разное происхождение, они образовывались от славных казаков и даже евреев. Ведь на правобережной части Украины еврейское население составляло значительную часть жителей городов.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Большинство этих родовых имен взяли свое начало от прозвищ, которые получали евреи, проживая в Украине.

Украинские фамилии с еврейскими корнями:

Атлас;

Габінет;

Зельман;

Бухер;

Верхер;

Маргулес;

Нішт;

Ребман;

Рубін;

Шабас;

Шайгець, Шайгіц.

В то же время, израильский филолог, лингвист и культуролог Вольф Москович утверждает, что около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий Германии, Чехии, Польши, Украины, Молдовы, Белоруссии и Литвы.

Отмечается, что евреи начали интенсивно мигрировать в Украину с 16 века. Но первые фамилии начали появляться примерно с 19 века и нередко происходили от названий городов в Украине.

"Іванкін, Ванніков – от городка Іваньки рядом с Уманью (Маньковщина, – ред.). Заводівкер – от села Завадівка под Черкассами (Корсунщина, – ред.). Македонські происходят из села Македони близ Канева (Мироновский район Киевщины – ред.), а вовсе не из Македонии", – подчеркнул Вольф Москович.

Ранее "Телеграф" писал, что означает фамилию Кожемяка и сколько людей его сейчас носит в Украине.