Вы еврейской крови, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий
Украинские фамилии имеют разное происхождение, они образовывались от славных казаков и даже евреев. Ведь на правобережной части Украины еврейское население составляло значительную часть жителей городов.
Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Большинство этих родовых имен взяли свое начало от прозвищ, которые получали евреи, проживая в Украине.
Украинские фамилии с еврейскими корнями:
- Атлас;
- Габінет;
- Зельман;
- Бухер;
- Верхер;
- Маргулес;
- Нішт;
- Ребман;
- Рубін;
- Шабас;
- Шайгець, Шайгіц.
В то же время, израильский филолог, лингвист и культуролог Вольф Москович утверждает, что около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий Германии, Чехии, Польши, Украины, Молдовы, Белоруссии и Литвы.
Отмечается, что евреи начали интенсивно мигрировать в Украину с 16 века. Но первые фамилии начали появляться примерно с 19 века и нередко происходили от названий городов в Украине.
"Іванкін, Ванніков – от городка Іваньки рядом с Уманью (Маньковщина, – ред.). Заводівкер – от села Завадівка под Черкассами (Корсунщина, – ред.). Македонські происходят из села Македони близ Канева (Мироновский район Киевщины – ред.), а вовсе не из Македонии", – подчеркнул Вольф Москович.
Ранее "Телеграф" писал, что означает фамилию Кожемяка и сколько людей его сейчас носит в Украине.