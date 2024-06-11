Дожди и облачность еще задержатся в Киеве: ожидается ли в эти дни спад жары

Солнце иногда будет прогревать землю

В столице Украины продолжает держаться облачность и дожди, которые принесут с собой небольшое снижение показателей на термометре днем и ночью. Самая сильная непогода будет в среду.

В ближайшие дни ветры могут достичь свежих-сильных порывов. Об этом говорится на ресурсе Meteofor.

Во вторник, 11 июня, ночью произошла гроза, но без дождя. Но уже в течение утра-позднего вечера следует готовиться к постоянным осадкам. Днем температура составит +25 °C, а ночью она зафиксировалась около 20 градусов тепла. В эти сутки максимальные ветры прогнозируются днем — свежие 9 м/с.

Среда, 12 июня, также предполагается мокрой и облачной. В этот день будут самые мощные ветры из трех суток. Воздух днем прогреется до 19 градусов тепла, а ночью будет теплее — до +21 °C. Самые сильные ветры ожидаются днем ​​и вечером – свежие-сильные 8-10 м/с.

Следующий день, 13 июня, принесет в город также облачность, но осадков не прогнозируется. Показатели термометров в обед покажут 22 теплых градуса, а ночью опустятся до +14 °C. В течение суток сила ветров не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины ожидать в ближайшее время грозы, град и сильную жару.