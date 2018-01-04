100 лет назад, ногти считались красивыми, если они просто были гладкими и отполированными.

Если ты модница, то скорее всего следишь за модными тенденциями, и вероятно никогда не задумывалась о моде на маникюр прошлых лет. А почему бы нет? Ребята с YouTube-канала «Mode» выпустили очередное видео в стиле "100 лет моды", и в этот раз они решили посвятить его моде на маникюр. Далее вас ждёт вековая история эволюции модного маникюра, которая может явиться вдохновением для ваших последующих "лакокрасочных" работ.