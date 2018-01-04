Первооткрывательницами этого стиля стали две мусульманских Лолиты, Нур и Алисса, которые придумали разные сочетания платьев с хиджабами.

Модное японское течение под названием «Лолита» это целая субкультура, основанная на стиле времён Викторианской эпохи, а также на костюмах эпохи Рококо с элементами готики. Это течение давно укоренилось в Японии и является одним из самых популярных в этой стране, но фанаток этой моды хватает и во всем мире. Недавно интернет буквально взорвало известие о том, что мусульманские девушки увлеклись стилем Лолита и начали совмещать кукольные платья с хиджабами, создавая новый уникальный стиль. Первооткрывательницами этого стиля стали две мусульманских Лолиты, Нур и Алисса, которые придумали разные сочетания платьев с хиджабами.