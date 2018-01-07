Праздничный макияж может быть не только классическим, но и оригинальным, пышным и хитроумным.

Праздничный макияж может быть не только классическим, но и оригинальным, пышным и хитроумным. Первые дни Нового 2018 стремительно пролетают и приближается праздник надежды, веры и семейного благополучия - Рождество. Чтобы быть звездой вашего праздничного вечера ты должна детально продумать свой образ, а особенно макияж. Ведь твое лицо - это твоя визитная карточка. Главным цветом 2018 года является желтый со всеми его оттенками. Поэтому, чтобы быть в тренде, запасись золотыми тенями, блестками и карандашами для век. К тому же, ты можешь сделать акцент на губах, чтобы твой макияж выглядел ярко и торжественно. Если же ты не максималистка, то можешь сделать свой макияж в более спокойных тонах, а к своему образу добавить золотые серьги, украшение для волос или ожерелье. Смотри суперские идеи рождественского макияжа и спеши их повторить на себе!