Необычная тематическая свадьба Синди и Мэтью поклонников серии о "Гарри Поттере", которая кардинально отличается от других свадебных торжеств.

Когда Синди (Cindy) и Мэттью (Matthew) решили пожениться, они захотели, чтобы свадьба стала чем-то особенным, кардинально отличающимся от других свадебных торжеств. Поскольку Синди является страстной поклонницей "Гарри Поттера", она предложила идею отпраздновать тематическую свадьбу. И хотя Мэттью ни разу не читал про приключения героя книг Джоан Роулинг, забегая вперёд, скажем, что свадьба ему так понравилась, что после неё он прочёл всю серию "Гарри Поттера".