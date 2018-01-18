Стильные и экстравагантные зимние платья.

Мы подробно рассмотрели все модные тенденции, оказавшие влияние на платья. Теперь посмотрим самые стильные зимние платья 2018, ведь мода проходит, а стиль остается… Повседневное зимнее платье должно быть уютным. Модели из прозрачных тканей и платья, открывающие плечи, выглядят соблазнительно в клубе и ресторане, но всему свое место. Для повседневных образов лучше подойдут закрытые модели с рукавом. Повседневное платье должно быть простым, без избыточного декора. Но это не значит, что оно будет скучным. Если мы подберем к платью правильные аксессуары, образ получится стильным и женственным. А самым лучшим декором стильных платьев является качественная ткань и хороший пошив.