Балаяж - излюбленный тренд в окрашивании волос, который предпочитают "звезды" и о котором так много говорят модницы.

Балаяж - излюбленный тренд в окрашивании волос, который предпочитают "звезды" и о котором так много говорят модницы. Балаяж - это не какой-то особый цвет, а скорее название техники окрашивания. В переводе с французского означает движение, подобное взмаху кисти художника, которым он наносит краски на полотно. Никакой фольги или шапочки, сквозь которую протягивают пряди - этот стиль уже в прошлом. Свободными вертикальными взмахами стилист придает волосам оттенок, более светлый и насыщенный у кончиков волос. Такого эффекта трудно добиться непрофессионалам в домашних условиях, поэтому результат всегда привлекает внимание: волосы выглядят роскошно. Специалисты по балаяжу могут использовать сразу несколько цветов, включая самые необычные. Пока обсудим лишь более традиционные оттенки, от цвета белого шоколада до кофейного. Мы собрали наиболее интересные фотографии "звезд" и модниц.