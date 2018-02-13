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Дебют мальчика-трансгендера на Нью-Йоркской неделе моды

Смотрите фото (3)
Десмонд Наполес
15:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В показе бренда "Gypsy Sport" принял участие десятилетний мальчик-трангендер.

Десмонд Наполес из Бруклина, известный под псевдонимом Десмонд дебютировал на подиуме New York Fashion Week 2018 на показе "Осень-2018" от бренда "Gypsy Sport". Несмотря на столь юный возраст, эксперты отметили необычайную уверенность и отменную презентацию образа.

Сам Десмонд описывает свою внешность как  андрогинную и в своем Инстаграме сообщает подписчикам что чувствует себя изумительно и благодарит за предоставленную возможность. Во время показа мальчик был одет в не по размеру большой черный блейзер с  оборками вокруг шеи.

Напомним,что популярность столь юный оригинальный мальчик обрел в  2014 году,поучаствовав в клипе у певца-транссексуала Jinkx Monsoon -  после этого его фотографии стали вирусно популярными. Необычайно то, что родители полностью поддерживают своего сына и лично ведут его страницу на Facebook.

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