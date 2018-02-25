Если простой однотонный маникюр тебе кажется скучным и хочется чего-то радующего глаз, то наша подборка идей маникюра на каждый день для тебя.

Маникюр - это неотъемлемая часть идеального женского образа и видов маникюра существует немало, от супер-ярких и праздничных дизайнов, до настоящих мини-картин на ногтиках. Пестрый или очень сложный дизайн может быть актуален в определенных условиях, например, на праздник или в день свидания, однако, далеко не всякий маникюр подойдет для повседневной носки, особенно если ты работаешь в офисе, где есть определенный дресс-код или тебе приходится работать руками. И так, если простой однотонный маникюр тебе кажется скучным и хочется чего-то радующего глаз, то наша подборка идей маникюра на каждый день для тебя.