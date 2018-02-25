Предлагаем посмотреть на самые дорогие наряды за всю историю церемонии вручения "Оскар", которые поразили зрителей не меньше, чем киношедевры.

Предлагаем посмотреть на самые дорогие наряды за всю историю церемонии вручения "Оскар", которые поразили зрителей не меньше, чем киношедевры. В свое время эти наряды вызвали настоящий фурор на вручении премии "Оскар". Глядя на их цену становится понятно, почему. 4 марта, в Лос-Анджелесе, состоится юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Красная дорожка, вспышки фотокамер и благодарная публика - еще одна возможность для голливудских звезд показать себя во всей красе.