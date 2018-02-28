Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе Chanel

Восходящая звезда модельной индустрии, 16-летняя дочь культовой супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер впервые снялась в рекламе Дома моды Chanel.

Юная модель, которая подтверждает статус новой звезды мира моды, участвуя во всех самых громких показах, включая Versace, Moschino и Prada, стала лицом новой коллекции аксессуаров Chanel. В частности, Гербер снялась в рекламной кампании сумок из весенне-летней коллекции французского бренда, передает американский Elle.

Автором черно-белых снимков, сделанных в парижских апартаментах Коко Шанель на Рю Камбон, 31, выступил сам Карл Лагерфельд. В западных СМИ Гербер называют новой любимицей фэшн-маэстро, который активно сотрудничает с дочкой Кроуфорд.

Отметим, в сентябре этого года увидит свет совместная коллекция Лагерфельда и Гербер, которая включит в себя различные трендовые предметы гардероба, в числе которых кожаные куртки, джинсы, кеды, аксессуары, а также худи с надписью Karl x Kaia.