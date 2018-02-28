Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пресс-конференция Порошенко: о чем говорил Президент Пресс-конференция Порошенко: о чем говорил Президент
Новости: Украина ждет оружие из США через несколько недель Украина ждет оружие из США через несколько недель
Новости: "Мариупольское дело": трем командам "Динамо" засчитаны технические поражения Трем командам "Динамо" засчитаны технические поражения
Новости: Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне
X

Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе Chanel

Смотрите фото (3)
16:30 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: nv.ua

Новости шоу бизнеса: Далеко пойдет. Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе Chanel в парижских апартаментах Коко Шанель.

Восходящая звезда модельной индустрии, 16-летняя дочь культовой супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер впервые снялась в рекламе Дома моды Chanel.

Юная модель, которая подтверждает статус новой звезды мира моды, участвуя во всех самых громких показах, включая Versace, Moschino и Prada, стала лицом новой коллекции аксессуаров Chanel. В частности, Гербер снялась в рекламной кампании сумок из весенне-летней коллекции французского бренда, передает американский Elle.

Автором черно-белых снимков, сделанных в парижских апартаментах Коко Шанель на Рю Камбон, 31, выступил сам Карл Лагерфельд. В западных СМИ Гербер называют новой любимицей фэшн-маэстро, который активно сотрудничает с дочкой Кроуфорд.

Отметим, в сентябре этого года увидит свет совместная коллекция Лагерфельда и Гербер, которая включит в себя различные трендовые предметы гардероба, в числе которых кожаные куртки, джинсы, кеды, аксессуары, а также худи с надписью Karl x Kaia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Chanel, Дом моды, Каия Джордан Джербер, Коко Шанель, Кроуфорд, Модель, Реклама, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

Бритни Спирс получила награду за лучший парфюм года по версии Hollywood Beauty Awards 2018 Tommy Hilfiger представил новую коллекцию совместно на Неделе моды в Милане Актриса Руни Мара запустила веганский бренд одежды

Последние новости

"У Джозефа нет достаточно мощи": Диллиан Уайт о бое Джошуа - Паркер Фотограф заснял реакцию людей на удар электрошокером (Фото) Порошенко: Несмотря на войну, в Украине должен быть гражданский министр обороны
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили загадочных существ на вершине Эвереста
02 Адвокат рассказал, как вести себя при остановке авто полицией (Видео)
03 На Киев снова обрушится снежный циклон
04 Украинский форвард: "Динамо" убило во мне футболиста
05 "Пусть в России думают, что я испугался": Усик - о предстоящем бое против Гассиева
Новости сегодня
17:42 В Египте столкнулись поезда, десятки погибших
17:27 Кабмин формирует наблюдательный совет Фонда энергоэффективности
17:22 Шевченко назвал главную задачу сборной Украины
17:13 В голландском Апелдорне стартует чемпионат мира по велотреку
17:00 Режиссер "Стражей галактики" раскрыл тайну Малыша Грута
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 1 марта в Украине: снегопады усилятся Циклон в Украине набирает обороты: снегопады усилятся
Новости: Украина получит от Еврокомиссии 24 млн евро Украина получит от Еврокомиссии 24 млн евро
Новости: Порошенко озвучил главные угрозы Украины в 2018 году Порошенко озвучил главные угрозы Украины в 2018 году
Новости: 10 самых ожидаемых фильмов весны 10 самых ожидаемых фильмов весны
Добавить комментарий
0