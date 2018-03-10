Бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой (Видео)

Бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой и представил в сети снятое видео. Соответствующее видео Diesel опубликовал на своем YouTube-канале. Отметим, что съемки модной рекламы состоялись в столовой на территории завода "Ленинская кузня". К слову, раньше там один из своих клипов сняла белорусская группа "Ляпис Трубецкой". Добавим, что к созданию рекламного видео присоединилась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. Кроме того, в ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук. Ранее Diesel снял рекламный ролик в Киеве. Видео для презентации осеннее-зимней коллекции одежды снимали на недостроенном Подольском мосту. Кроме моста, в ролик попал киевский супермаркет, полки которого завалены продукцией украинского производства, и другие местах столицы.