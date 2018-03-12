Стильная подборка снимков с самым модным оттенком волос этой весны.

Стильная подборка снимков с самым модным оттенком волос этой весны. Вы уже почувствовали наступление весны? Самое время обновить свой внешний вид, сделать его более воздушным и женственным. Идеальный решением будет окрашивание волос в цвет розового золота.Чем же эта тенденция отличается от осени прошлого года? Ведь в 2017 тоже розовое золото было в тренде. Но разница между этими тенденциями есть – теперь к основному цвету добавляются супер теплые медовые светлые оттенки. Русые волосы, омбре – это ключевые составляющие безупречного медового розового золота. Варианты этого тренда просто бесконечны, этот хит выглядит потрясающе и на длинных, и на коротких волосах, на прямых и кудрявых локонах.