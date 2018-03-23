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Новый бьюти-тренд покоряет просторы Инстаграма

Макияж в виде короны
20:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Нынче в моде вот такие эпатажные "королевские веки"

В сети Инстаграм все больше набирает популярность новый вид макияжа . Многие подписчики просто в восторге от новых веяний.

 

В своем большинстве женщины любых возрастов, национальностей, достатка, живущие в разных местах Земли, всегда стремились делать все, чтобы быть неотразимыми. Они прибегали для этого к различным способам, иногда даже экстремальным, но все же макияж остается наименее опасным и достаточно эффективным способом.

 

В сети его уже окрестили "Королевским макияжем", хотя на наш взгляд, с королевским у этого вида макияжа мало общего. Скорее, это макияж для эстрады или тематической вечеринки. В наше время уже никого не удивишь волнистыми бровями или губами, вот и короны на веках скоро перестанут удивлять.

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