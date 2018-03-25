Многие дети знаменитостей в раннем возрасте становятся целостными и интересными личностями, которые обзаводятся большим количеством поклонников, чем их родители

Многие дети знаменитостей в раннем возрасте становятся целостными и интересными личностями, которые обзаводятся большим количеством поклонников, чем их родители. А еще некоторые из них очень успешно покоряют модный подиум. Вот самые яркие примеры детей знаменитостей, которые покорили модный подиум. Многие помнят показ модного дома Dolce&Gabbana, в котором приняли участие многие дети знаменитых родителей. Но только некоторые из них приняли серьезное решение связать свою жизнь с подиумом.