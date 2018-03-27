Когда-то Ланви Нгуен (LanVy Nguyen) работала в области корпоративных финансов, но к счастью потом она забросила это дело и ушла в творчество.

Когда-то Ланви Нгуен (LanVy Nguyen) работала в области корпоративных финансов, но к счастью потом она забросила это дело и ушла в творчество. Теперь она является дизайнером красивых вещей, в частности она создаёт умопомрачительные резные деревянные платформы для туфель, которые настолько красивы, что им самое место в музеях. Заказы на свою обувь Ланви обрабатывает вместе с другими 18 мастерами во Вьетнаме, и у всей команды уходит 18 дней на изготовление каждой пары обуви. Да что мы вам тут рассказываем, сейчас вы сами увидите эту красоту.