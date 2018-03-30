В свадебных церемониях полно разнообразных традиций: бросание букета / подвязки, поцелуй, обмен кольцами и т.д.

В свадебных церемониях полно разнообразных традиций: бросание букета / подвязки, поцелуй, обмен кольцами и т.д. Уже приличное количество времени назад в моду также вошли свадебные фотосессии с подружками невесты, а там где есть фотосессии, всегда найдется место для моды. Если невеста по традиции должна быть одета в белое, а меняться может только фасон платья, то в плане нарядов её подружек всё куда более свободно. До недавнего времени среди подружек невесты было принято надевать однотонные платья различных цветов, но им на смену пришли цветочные платья. Платья подружек невесты, украшенные цветами, являются самым последним свадебным трендом, идеально подходящим для свадеб проходящих весной и летом. Яркие мотивы, деликатные цвета и целые натюрморты на цветочных платьях подружек невест ждут вас далее.