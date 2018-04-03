Несколько лет назад модница Джиллиан Оуэнс (Jillian Owens) из Южной Каролины решила, что хочет изменить отношение всего мира к моде.

Несколько лет назад модница Джиллиан Оуэнс (Jillian Owens) из Южной Каролины решила, что хочет изменить отношение всего мира к моде. Она наблюдала за ростом числа модных домов, количеством новой и очень дорогой одежды, и её не устраивало такое положение дел. Наряды становились всё дороже, условия работы для сотрудников на фабриках — всё суровее, влияние на окружающую среду — всё сильнее. Тогда она начала собственное расследование в местных секонд-хендах и благотворительных организациях, чтобы отыскать дешёвые наряды и дать им вторую жизнь.