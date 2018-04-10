Свадебная церемония - один из самых важных событий в жизни каждой девушки.

Свадебная церемония — один из самых важных событий в жизни каждой девушки. Любая невеста хочет выглядеть в этот день потрясающе. Мы (невесты) уделяем внимание, как свадебному макияжу, делаем свадебную прическу и, конечно же, особенно тщательно относимся к выбору свадебного платья. Но, также, особое внимание уделяется маникюру, который бы отлично "оттенял" главное украшение праздника — обручальное кольцо. И ты удивишься, но своя мода есть и у свадебного маникюра. Свадебный маникюр — это не какой-то отдельный вид маникюра или дизайна ногтей, но маникюр с определенным настроением и стилистикой. Как и макияж, он должен быть нежным, сдержанным и светлым. Здесь допускается французский маникюр и пастельные оттенки — только более интересные и, в каком-то смысле, праздничные. Мы подготовили для тебя идеи современного свадебного маникюра. Ну что, поехали?