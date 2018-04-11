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Дочь Бейонсе одевается у своего личного стилиста

Дочь Бейонсе
14:03 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 6-летнюю дочь Бейонсе уже 4 года одевает личный стилист.

Блу Айви Картер, дочери Бейонсе и Джей Зи, всего 6 лет, но девочка уже регулярно сопровождает звездных родителей на красных дорожках – и, как выяснилось, пользуется при этом услугами личного стилиста, который подбирает для малышки наряды для выхода в свет.

 

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Представители Бейонсе на днях подтвердили, что подбором гардероба для 6-летней Блу Айви занимается Мануэль Мендес. Мануэль – человек, похоже, чрезвычайно занятой: он числится личным помощником самой Бейонсе и стилистом Блу Айви, а также вместе с девочкой ходит по магазинам за одеждой, обеспечивая шопинг-сопровождение.

Самое интересное заключается в том, что Мендес начал работать с гардеробом Блу Айви в сентябре 2013 года – когда девочке было всего 20 месяцев!

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Новости шоу бизнеса, Бейонсе, Блу Айви Картер, Дочь, Дочь Бейонсе, Личный стилист, Одежда, Стилист.
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