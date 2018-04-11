Дочь Бейонсе одевается у своего личного стилиста

Блу Айви Картер, дочери Бейонсе и Джей Зи, всего 6 лет, но девочка уже регулярно сопровождает звездных родителей на красных дорожках – и, как выяснилось, пользуется при этом услугами личного стилиста, который подбирает для малышки наряды для выхода в свет.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 28 Авг 2016 в 5:52 PDT

Представители Бейонсе на днях подтвердили, что подбором гардероба для 6-летней Блу Айви занимается Мануэль Мендес. Мануэль – человек, похоже, чрезвычайно занятой: он числится личным помощником самой Бейонсе и стилистом Блу Айви, а также вместе с девочкой ходит по магазинам за одеждой, обеспечивая шопинг-сопровождение.

Самое интересное заключается в том, что Мендес начал работать с гардеробом Блу Айви в сентябре 2013 года – когда девочке было всего 20 месяцев!