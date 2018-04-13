Мастер создаёт свои необыкновенные творения из полупрозрачной ткани, которую сперва нагревает, а затем придаёт ей любую форму, пока та держит тепло.

Глядя на вещи, запечатлённые на этих фотографиях можно подумать, что они являются одним из видов морских существ или возможно неизведанным организмом, попавшим к нам с другой планеты. Но, несмотря на свой потусторонний внешний вид, они на самом деле являются украшениями, созданными руками японского художника Марико Кусумото (Mariko Kusumoto). Мастер создаёт свои необыкновенные творения из полупрозрачной ткани, которую сперва нагревает, а затем придаёт ей любую форму, пока та держит тепло. Простота процесса создает потрясающий контраст со сложными конструкциями, которые мы видим в работах художницы.