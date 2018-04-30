16-летняя девушка использовала себя в качестве модели для своего студенческого фотопроекта, демонстрирующего почти 100 лет истории моды с 1920 по сегодня.

Мода определяет, чем запомнится то или иное десятилетие. 20-е можно ознаменовать эпохой флэпперов, в то время как 70-е были временем свободной любви и детей цветов. Вы могли бы представить себе, как бы вы выглядели, родившись в другую эпоху? Студентке университета штата Огайо Аннализе Хартлауб пришла в голову идея создать фотопроект, демонстрирующий модные течения 1920 - 2010-х годов. Она, как настоящая путешественница во времени, перенеслась в различные эпохи и воссоздала образы господствующих модных течений и контркультур тех времён. 16-летняя девушка использовала себя в качестве модели для своего студенческого фотопроекта, демонстрирующего почти 100 лет истории моды с 1920 по сегодняшний день. "Контркультура очаровывает меня тем, как она формирует ценности общества, поэтому, когда я нам задали создать фотопроект, я решила, что в нём непременно будет сравнение господствующей моды десятилетия и контркультура"