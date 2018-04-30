Платья, которые выгодно подчеркивают фигуру и придают образу сдержанную сексуальность.

Пожалуй ничто не подчеркивает изящность женского тела так, как это делает платье с вырезом. И, пожалуй, ничто не может так приковать мужской взгляд, как правильно подобранные наряд. Те женщины, которые признали эту истину, всегда держат в своем гардеробе пару тройку нарядов, которые можно надеть на работу, вечеринку, официальный прием или в ресторан. К тому же платье — это всегда подчеркнутая женственность и элегантностью. И вот несколько платьев, которые выгодно подчеркивают фигуру и придают образу сдержанную сексуальность.