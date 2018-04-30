Мы подобрали для вас неотразимо свежий маникюр в нежно-розовых оттенках!

Каждая модница, знает, что на сегодняшний день без маникюра невозможно никак. Ведь, именно маникюр завершает образ и делает его более аккуратный и освежающим. Вы даже не могли себе поверить, как может обновить маникюр образ. А самое главное маникюр — это визитная карточка модниц, ведь первое на что обращают внимание, так это на ручки модниц. По рукам модниц можно узнать многое и дать характеристику любому человеку. Так как за окошком настали солнечные деньки, то долой из маникюрной палитры темные оттенки, хочется свежести, легкости и конечно же романтики. Вот всеми перечисленными качествами обладает розовый цвет, который не только освежает образ наших красоток, но и делает его романтичным и просто превосходным. Так же розовый маникюр с легкостью сочетается с большой палитрой оттенков начиная от пастельных и светлых и заканчивая темными оттенками. Мы подобрали для вас неотразимо свежий маникюр в нежно-розовых оттенках!