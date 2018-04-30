Модели варьируются от молодых, стройных и миниатюрных, до возрастных и полных женщин.

В 1940-х годах фотографу Альфреду Айзенштедту (Alfred Eisenstaedt) было поручено сфотографировать показ нижнего белья и корсетов для журнала LIFE. На фотографиях из шоу изображены модели как за кулисами, так и на подиуме. Девушки не все высокие, молодые и худые, как в большинстве современных показов мод. Модели варьируются от молодых, стройных и миниатюрных, до возрастных и полных женщин — это является идеальным способом показать, что данные модели белья подходят всем!