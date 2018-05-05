Выпускной бал - важное событие в жизни каждой школьницы.

Выпускной бал - важное событие в жизни каждой школьницы. Это завершающий этап между школьной и взрослой жизнью, день, который романтизировали для нас американские фильмы и день, когда хочется выглядеть по-особенному шикарно. Еще с первого сентября будущие выпускницы планируют свой "выпускной" образ, тщательно подбирая платье, макияж на выпускной, конечно же, прическу на выпускной. А еще партнера для последнего школьного вальса, конечно же. И маникюр на выпускной тоже. Как мы уже говорили, образ на выпускной бал - невероятно важная деталь для каждой выпускницы. Вдохновленные историями про важность этого события, а также, американскими фильмами про школу (где выпускной возводиться в невероятный культ), мы слишком ревностно относимся к своему внешнему виду. Ведь это "лицо" будет смотреть на нас всю оставшуюся жизнь с праздничных фотографий. Несмотря на то, что прическа на выпускной и макияж на выпускной являются наиболее приоритетными бьюти-приблудами в образе, не стоит забывать и про маникюр. Ведь тебе еще предстоит получать аттестат и фотографироваться с ним для серьезного (и не очень) снимка на память и для Инстаграм. А также, держать этими наманикюренными пальчиками праздничный бокал с шампанским. Поэтому, давай разберемся, какой маникюр на выпускной тебе подойдет. Стоит помнить, что выпускной бал - праздник молодости, красоты и чистоты, поэтому, здесь похожая ситуация с макияжем. Никаких темных тонов и стоит забыть про слишком креативный маникюр. Свои познания в трендах на маникюр с проволокой или маникюр со вкусом просекко лучше оставить на более "взрослые" праздники. Все предельно чинно, степенно и благородно. Можно украсть идею у свадебного маникюра - стиль может быть примерно одинаковым.