Фантастические снимки молодой модели Илки Брюль, которая родилась с лицевой щелью.

Фантастические снимки молодой модели Илки Брюль, которая родилась с лицевой щелью. Илка Брюль — 26-летняя девушка из Германии, родившаяся с редкой болезнью, но ставшая успешной моделью. "Я родилась с лицевой щелью, и мои носовые дыхательные пути были неправильно сформированы. Кроме того, мне не хватало на правой стороне слезного протока, так что постоянное естественное увлажнение глаза привело к тому, что у меня всегда капали слезы", - говорит девушка.