Подборка снимков, показывающая, как менялись идеалы красоты за последние 100 лет.

Подборка снимков, показывающая, как менялись идеалы красоты за последние 100 лет. У каждого человека свое понимание красоты, но иногда наши вкусы навязываются обществом, которое диктует, что нам должно нравиться. И если вы не соответствуете этим "идеальным" общепринятым канонам красоты, значит с вами что-то не так, и вы должны предпринять меры, чтобы привести себя в порядок. И все бы ничего, да только стандарты эти постоянно меняются. Поэтому, самое главное — полюбить себя, свое тело, и тогда эти самые стандарты теряют всякий смысл.