В летний солнцепек головной убор становится не только стильным дополнением, но и необходимым средством защиты.

В летний солнцепек головной убор становится не только стильным дополнением, но и необходимым средством защиты. Удачным и практичным вариантом в таких случаях может стать шляпка-канотье. Еще в ХХ веке эту шляпу предпочитала сама Коко Шанель! Канотье в классическом понимании – это соломенная шляпа с тульей цилиндрической формы и короткими прямыми полями. Впервые ее стали носить в 1890—1900-е годы молодые люди, увлекавшиеся греблей и гондольеры, чтобы защититься от солнца. С 30-х годов ХХ века ее начали носить и женщины, в основном на скачки или велосипедные прогулки. С начала XX века в течение нескольких десятилетий канотье было популярным головным убором и модным аксессуаром. Вот несколько идей, с чем можно носить канотье: