Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль

Еще в древние времена было известно о том, что женская сила таится в ее волосах. Именно поэтому их старались отращивать длинными, ухаживали и покрывали голову после замужества. Считалось, что именно волосы помогают нам поддерживать связь с Космосом, получать энергию от Матери-Земли. Кстати, для лучшей взаимосвязи с природой женщины носили платья и юбки, чтобы ничто не предотвращало получение жизненно необходимой энергии. Природа и человек были взаимосвязаны на всех этапах жизни.

Волосы могут многое рассказать об их обладателе. Этим с древних веков пользовались колдуны и ведьмы, используя их в своих магических обрядах. Было известно и о лунном календаре, ориентируясь на который и определяли, когда можно, а когда нельзя стричь волосы. Такой календарь был составлен еще в древности, путем длительных наблюдений за влиянием Луны на здоровье и рост волос.

Идут года и столетия, прогресс не стоит на месте, но связь человека и природы неразрывна. Поэтому до сих пор девушки стараются делать стрижку в благоприятные для этого дни, ведь прежде всего, лунные фазы оказывают непосредственное влияние на рост волос. Например, если сделать стрижку во время растущей Луны, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Но стрижка на убывающей Луне укрепит корни волос и предотвратит их выпадение, правда, отрастать они будут довольно долго. В новолуние нужно воздержаться от стрижки волос, потому что в эти дни стрижка укорачивает жизнь человека.

Давайте посмотрим, какие дни в июле 2018 года будут благоприятными для стрижки и окрашивания волос

1 июля 2018: сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет. Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.

2 июля 2018: 19 лунный день. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем. Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями. Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.

3 июля 2018: Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.

4 июля 2018: 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем. Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.

5 июля 2018: 22 лунный день. Новая стрижка позволит повысит Вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее. Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет. Прическу стоит выбрать спокойную, она должна как бы уравновешивать вашу связь с космосом. Старайтесь причесываться как можно чаще. Сегодня своего рода день откровений, сегодня Вы сможете познать что-то сакральное, что-то что будет способно изменить Вашу жизнь и затронуть жизнь Вашего окружения.

6 июля 2018: 23 лунный день. Стричься сегодня противопоказано, это может стать причиной разных неурядиц и неприятностей. Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому-то из своих близких, это придаст позитивный настрой и добавит радость в Вашу жизнь.

7 июля 2018: 24 лунный день. Именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок. Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.

8 июля 2018: Это удачное время для различных процедур, направленных на укрепление волос, придание им большего блеска, естественного сияния. Можно сделать ламинирование или тонирование.

9 июля 2018: Не рекомендуется радикально менять форму стрижки, чтобы не нарушить позитивный эмоциональный настрой. В окрашивании также лучше воздержаться от экспериментов: если возникнет необходимость, лучше просто освежить цвет волос, подкрасить корни или сделать легкое тонирование.

10 июля 2018: Влияние Луны в знаке Близнецов может сделать волосы более непослушными, хотя в целом день благоприятен для визита в салон. Лунный календарь стрижек 2018 сегодня рекомендует отдать предпочтение объемной, но не слишком сложной форме. В окрашивании можно себе позволить любые техники и смелые эксперименты: новые яркие оттенки подчеркнут привлекательность и будут способствовать укреплению финансового положения.

11 июля 2018: 28 лунный день. Стрижка в 28 лунный день может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической активности. Для стабилизации положения в социуме будет уместным незначительное изменение цвета волос. Прическа сегодня должна быть простой и незатейливой это позволит привлечь природную энергию.

12 июля 2018: 29 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои. Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением. Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.

13 июля 2018: 1 лунный день. Стрижки в новолуние крайне нежелательны. По поверьям многих народов мира количество волос, которые в этот день человек потеряет, на столько и жизнь будет короче. Окраска волос допустима только натуральными красителями, это позволит сохранить благоприятные отношения с окружающими. чтобы сберечь себя от негативного воздействия со стороны лучше заплести волосы в косу.

14 июля 2018: 2 лунный день. Стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.

15 июля 2018: Стрижка, сделанная сегодня, поможет укрепить уверенность в себе, добавит сил и придаст новый импульс личным планам. Вообще, энергии этого дня очень активны и особенно способствуют тем, кто стремится упрочить свое финансовое положение. Для окрашивания день нейтральный: вы получите примерно тот результат, на который и рассчитывали — без неожиданностей или приятных сюрпризов.

16 июля 2018: 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться. Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит Вам набраться сил и энергии.

17 июля 2018: Луна в знаке Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься. Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.

18 июля 2018: Весы. Этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.

19 июля 2018: 6 лунный день. Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе. Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.

20 июля 2018: Луна в знаке Скорпион. Крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.

21 июля 2018: 8 лунный день. Вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.

22 июля 2018: 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте. Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции. Прическа на сегодня, высокая но скромная.

23 июля 2018: 10 лунный день. Стрижка сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.Однако окраска волос, натуральными растительными красителями типа хны, позволит вам получить благосклонность начальника. Сегодня стоит расчесывать Ваши волосы как можно чаще, это улучшит вашу связь с космосом.

24 июля 2018: 11 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

25 июля 2018: Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится. Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам. Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.

26 июля 2018: 13 лунный день. Стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.Окрашивание волос сегодня крайне не желательно. К прическе сегодня нужно отнестись очень ответственно, не стоит доверять ее чужому человеку.

27 июля 2018: 14 лунный день. Стрижка волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху.Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть как можно естественней, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и восстановления.

28 июля 2018: Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.

29 июля 2018: 16 лунный день. Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями. Чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.

30 июля 2018: Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий. Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.

31 июля 2018: 18 лунный день. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься. Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть. В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.

Любите и заботьтесь о своих волосах, ведь они - залог не только вашей красоты, но и жизненной энергии!