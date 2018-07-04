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Новости: Трансгендер из Испании впервые может стать Мисс-Вселенной
Трансгендер из Испании впервые может стать Мисс-Вселенной
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Трансгендер из Испании впервые может стать Мисс-Вселенной

Трансгендер из Испании
08:14 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Девушка, которая раньше была парнем будет представлять Испанию на конкурсе Мисс-Вселенная 2018.

В конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в ноябре 2018 на Филиппинах, впервые в истории примет участие девушка-трансгендер. Анджела Понсе будет представлять Испанию на конкурсе красоты. Об этом девушка сама написала в Instagram.

26-летняя Анджела стала представителем Мисс-Вселенная Испания в конце июня, и посвятила целый пост в соцсети этому.

По словам трансгендера, она давно мечтала об этом, и будет представлять не только Испанию, и и всех ЛГБТ мира, также всех трансгендеров.

Для нее это уже не первая победа. С того времени, как конкурс Мисс-Вселенная сняла ограничения для конкурсанток в 2012 году, в 2015 году Анджела Понс стала представительницей своей провинции Кадиса на конкурсе красоты.

Кстати, смену пола трансгендер совершила в 2014 году. А в 2018 году она уже стала Мисс-Вселенная Испания, но конкурс еще не окончен - увидим, что будет в ноябре 2018.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Испания, Конкурсантка, Мисс Вселенная, Мисс Вселенная 2018, Трансгендер.
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