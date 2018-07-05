Любопытная коллекция дизайнера привлекла к себе много внимания.

Любопытная коллекция дизайнера привлекла к себе много внимания. Парижская неделя моды или, как её многие называют, «финальная» стартовала в этот понедельник. Всю неделю именитые дизайнеры со всего мира демонстрируют высоту своего творчества и соревнуются друг с другом в мастерстве кройки и шитья. Свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2018/2019 показал Жан-Поль Готье. Посмотреть на новые творения маэстро пришли Наоми Кэмпбелл, Полин Дюкрюэ и другие. В Instagram дизайнер анонсировал свою коллекцию девизом "Выключи свет, зажги свой огонь", и это, пожалуй, лучше всего описывает ее суть. Дуализм прослеживался не только в цветовых сочетаниях, но и в эстетике. И если бы коллекцию можно было гуманизировать, то публика точно увидела бы две стороны одной персоны — показную и потаенную.