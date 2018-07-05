Показ коллекции Gucci на кладбище вызвал недовольство религиозников

Показ новой коллекции Gucci, который прошел на древнем кладбище во французском городе Арле, возмутил верующих. Несколько месяцев назад стало известно, что круизное шоу Gucci пройдет на кладбище. В качестве локации Алессандро Микеле выбрал древний романский некрополь Аликамп. Название происходит от латинского Elisii Campi, что в переводе означает «Елисейские поля». Некрополь Аликамп появился в IV веке нашей эры или еще раньше, еще до прихода сюда Христианства, и служил главным кладбищем Арля около полутора тысяч лет. Некоторые верующие оскорбились: как это - модное дефиле среди могил? У Микеле на этот счет нашлись аргументы. В Аликампе не хоронят с XVIII века. Теперь это Promenade des Alyscamps, то есть прогулочная аллея Аликамп. Хотя, судя по антуражу шоу и самой коллекции Алессандро все-таки интересовала первая функция этого места. Вдоль дорожек зажгли огни, всюду расставили свечи, включили музыку. Тема некрополя, церемонии отпевания и погребения, скорби - без религиозной. Микеле буквально облепил моделей католическими крестами.