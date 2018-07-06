Эти потрясающие идеи маникюра пригодятся каждой девушке этим летом.

Эти потрясающие идеи маникюра пригодятся каждой девушке этим летом. Кто же откажется от красивого рисунка цветов на ногтях? А если на дворе лето, душа вдвойне требует яркости, легкости, солнца и цветов. Рисуют на ногтях дотсом простенькие пятилистники, кисточкой филигранные сложные цветы, используют стемпинг и аэрографию, с помощью которых можно воссоздать целые цветочные композиции. Броско и привлекательно смотрятся на ногтях алые маки, ненавязчиво и романтично – белые ромашки, свежо и оригинально – цветки сакуры, сложно и стильно – орхидеи и гортензии. И, конечно же, всегда шикарны и актуальны на ногтях розы.