"Топ-модель по-украински": участников 5 сезона покажут до эфира

Совсем скоро на Новом канале выйдет новый сезон полюбившегося модельного реалити "Топ-модель по-украински". Поклонники шоу впервые смогут увидеть всех участников еще до того, как их покажут на экранах.

"Приглашаю всех на показы, которые пройдут 15 июля возле Киевской мэрии, в рамках конкурса International Young Designers Contest. Обычно на показах я хожу по подиуму, а в этот раз буду вести мероприятие. Для меня это интересный опыт и большая ответственность", - говорит ведущая "Топ-модели по-украински" Алла Костромичева.

Во время того, как будут идти съемки проекта многим участникам могут поступать предложения о новой работе. Однако, согласно правилам модельного реалити, воспользоваться ими они могут только после выхода проекта в эфир.

"С каждым годом мы все более тесно сотрудничаем с Ukrainian Fashion Week. Приятно, что нам так доверяют. Но это предложение поставило команду перед серьезной дилеммой. С одной стороны, не хотелось отступать от правил и раскрывать интригу раньше времени. С другой – мы не могли себе позволить упустить такой шанс для ребят", - говорит руководитель проекта Алена Звирык, отмечая при этом, что были предложения пригласить участников предыдущих проектов, но все они заняты работой за границей.

Первыми увидеть всех участников нового сезона "Топ-модели по-украински" можно будет 15 июля в 16:00 на показе International Young Designers Contest. Шоу будет проходить под стенами Киевской городской администрации, ул. Крещатик, 36. Вход свободный.