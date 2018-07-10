Сегодня в тренд цветочного маникюра входит не только стандартный цветочный узор, но и самые разные природные мотивы – ветви, лепестки, закрытые и раскрытые бутоны, нарисованные в необычных техниках.

Сегодня в тренд цветочного маникюра входит не только стандартный цветочный узор, но и самые разные природные мотивы – ветви, лепестки, закрытые и раскрытые бутоны, нарисованные в необычных техниках. Такой маникюр актуален круглый год, но особенно часто его можно увидеть в весенне-летний период. Цветочный мотив может украшать как один-два ногтя, так и все ногти полностью, и такой маникюр вовсе не смотрится аляповатым. Предлагаем оценить более 70 удачных идей такого яркого, летнего маникюра!