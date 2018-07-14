Самая главная драгоценность Камиллы - это ее супруг, принц Чарльз. Свое счастье они ждали целых 35 лет и все-таки дождались.

Самая главная драгоценность Камиллы - это ее супруг, принц Чарльз. Свое счастье они ждали целых 35 лет и все-таки дождались. Вот уже более 12 лет они женаты и счастливы, невзирая на то, что далеко не всем по душе их союз, но их это мало волнует. Камилла умеет со вкусом одеваться и носит великолепные украшения. Как у супруги наследника престола, в ее распоряжении имеются многие драгоценности из королевской сокровищницы. Да и ее собственная коллекция довольно впечатляющая. Давайте сначала полюбуемся на эту поистине счастливую пару и порадуемся за них, а потом вернемся к драгоценностям.