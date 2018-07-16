Фотоподборка о трендах, которые вышли из моды в этом сезоне, и что пришло им на замену.

Фотоподборка о трендах, которые вышли из моды в этом сезоне, и что пришло им на замену. Лето прекрасная пора для того чтобы ходить на пляж, купаться и загорать. А так как большая часть женщин следит за модой и новыми веяниями, им просто необходимо знать, что модно, а что нет в этом сезоне, чтобы не попасть впросак. Да, пляжная мода тоже существует! И если вам есть дело до того, какая форма и цвет купальника сейчас в моде, носят ли сейчас парео и многое другое, то вам просто необходимо прочитать эту статью, ведь она написана специально для вас!