Белый маникюр - отличный вариант на лето.

Белый маникюр - отличный вариант на лето. И это совсем нескучно, ведь его можно украсить геометрией, либо же цветочным рисунком. Подберем дизайн? Белый цвет - идеальная основа под любой дизайн маникюра. Он позволяет сочетать сразу несколько трендов. Например, негативное пространство с модными оттенками этого сезона. Среди которых: фиолетовый, желтый, лазурный, белый, розовый и другие подтоны. Мы уже позаботились о том, чтобы у вас были варианты, которые вы захотите повторить!