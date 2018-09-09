Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4469259-londonskaya-nedelya-modyi-otkazalas-ot-meha.html
Лондонская неделя моды отказалась от меха
22:44 Вс, 9 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Британский совет моды (BFC) решил отказаться от меха на предстоящей Неделе моды в Лондоне.
На Недели моды в Лондоне, который пройдет с 14 по 18 сентября, впервые не будет меха, заявил Британский модный совет. "Жестокое обращение с пушными животными больше не приветствуется на подиуме Лондонской недели моды, и это большая победа в пользу животных, после которой, надеемся, придут и другие", - заявил директор по коммуникациям Международного сообщества против жестокого обращения с животными.
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Об отказе от меха уже заявили Burberry, Gucci, Armani, Hugo Boss, Versaci, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors и Jimmy Choo.
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