Лондонская неделя моды отказалась от меха

На Недели моды в Лондоне, который пройдет с 14 по 18 сентября, впервые не будет меха, заявил Британский модный совет. "Жестокое обращение с пушными животными больше не приветствуется на подиуме Лондонской недели моды, и это большая победа в пользу животных, после которой, надеемся, придут и другие", - заявил директор по коммуникациям Международного сообщества против жестокого обращения с животными.

Об отказе от меха уже заявили Burberry, Gucci, Armani, Hugo Boss, Versaci, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors и Jimmy Choo.