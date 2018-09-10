Сентябрь наградил нас продолжительными дождями, и чтобы достойно пережить непогоду, самое время прибрести модный и легкий тренчкот.

Сентябрь наградил нас продолжительными дождями, и чтобы достойно пережить непогоду, самое время прибрести модный и легкий тренчкот. Тренч – это главная fashion-инвестиция, так как уже который год, да что там, десяток лет он не выходит из моды. Плащ актуален всегда. Единственное, что меняется – это манера его носить. Поэтому давайте посмотрим, что предлагают модные дизайнеры. Хорошо, что сейчас можно выбрать как классические варианты, так и совершенно дерзкие.