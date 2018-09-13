Бренд Chanel расширяет линейку средств Rouge Allure.

Бренд Chanel расширяет линейку средств Rouge Allure. Бренд Chanel, который не так давно объявил о решении выпускать декоративную косметику для мужчин, не перестает радовать новинками и женщин. Поэтому уже совсем скоро в продажу поступят новые продукты – матовые помады из коллекции Rouge Allure, и нас ожидает множество сюрпризов. Так, первоначальная линейка помад Rouge Allure Velvet пополнится четырьмя новыми оттенками. Также на свет появятся два новых продукта – это новые помады Allure Velvet Extrême, которые выйдут в шести оттенках, будут иметь максимально насыщенный цвет и экстра-матовую текстуру. И жидкие матовые помады нового поколения, получившие название Rouge Allure Liquid Powder, которые будут давать на губах мягкое пудровое ощущение и стойкость. Их обещают тоже шесть оттенков. А само средство можно будет выдавливать из тюбика, чтобы оно экономнее использовалось.